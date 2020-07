Riot Games запустит в Корее реалити-шоу о начинающих киберспортсменах

Корейское подразделение Riot Games организует реалити-шоу The Next, в котором 40 начинающих киберспортсменов поборются за право начать профессиональную карьеру в League of Legends. Программа будет состоять из семи эпизодов: шесть из них будут сняты заранее, а финальный станет прямой трансляцией матча между сильнейшими из новичков.

Участников разобьют на две команды. На протяжении сезона будут выбирать десять игроков, которые выступят в финальном матче.

В седьмом эпизоде шоу киберспортсмены разыграют призовой фонд в 42 тысячи долларов, а также некий «специальный приз». Как утверждается на сайте LoL The Next, эта награда позволит участникам «начать киберспортивную карьеру».