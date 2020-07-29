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Riot Games запустит в Корее реалити-шоу о начинающих киберспортсменах

16:15

Корейское подразделение Riot Games организует реалити-шоу The Next, в котором 40 начинающих киберспортсменов поборются за право начать профессиональную карьеру в League of Legends. Программа будет состоять из семи эпизодов: шесть из них будут сняты заранее, а финальный станет прямой трансляцией матча между сильнейшими из новичков.

Участников разобьют на две команды. На протяжении сезона будут выбирать десять игроков, которые выступят в финальном матче.

В седьмом эпизоде шоу киберспортсмены разыграют призовой фонд в 42 тысячи долларов, а также некий «специальный приз». Как утверждается на сайте LoL The Next, эта награда позволит участникам «начать киберспортивную карьеру».

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/riot-games-zapustit-v-koree-realiti-shou-o-nachinayushikh-kibersportsmenakh

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