Бразильский стример и бывший профессиональный игрок в League of Legends Фелипе «YoDa» Норонья пожаловался на блокировку профиля на Twitch. Его канал забанили дважды за месяц.

Известно, что первый бан «YoDa» получил за использование слова «монголоид» в эфире. Стример извинился за это, но подчеркнул, что отношение к некоторым «запрещенным» словам на Twitch в Бразилии отличается. Он считает, что компании стоит делать поправку на регион, в котором проживает ведущий трансляции.

Слово «монголоид» запрещено на Twitch из-за его возможной расистской интерпретации. В 2017 году YoDa отстранили от матчей первого круга предварительной стадии 2017 Mid-Season Invitational за расистское высказывание в адрес киберспортсменов из команды PENTAGRAM. Тогда он использовал слово japoronga в твиттере по отношению к игрокам из Японии.