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Стримера забанили дважды за месяц — он произнес в эфире слово «монголоид»

16:35

Бразильский стример и бывший профессиональный игрок в League of Legends Фелипе «YoDa» Норонья пожаловался на блокировку профиля на Twitch. Его канал забанили дважды за месяц.

Известно, что первый бан «YoDa» получил за использование слова «монголоид» в эфире. Стример извинился за это, но подчеркнул, что отношение к некоторым «запрещенным» словам на Twitch в Бразилии отличается. Он считает, что компании стоит делать поправку на регион, в котором проживает ведущий трансляции.

Слово «монголоид» запрещено на Twitch из-за его возможной расистской интерпретации. В 2017 году YoDa отстранили от матчей первого круга предварительной стадии 2017 Mid-Season Invitational за расистское высказывание в адрес киберспортсменов из команды PENTAGRAM. Тогда он использовал слово japoronga в твиттере по отношению к игрокам из Японии.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/strimera-zabanili-dvazhdy-za-mesyac-on-proiznes-v-efire-slovo-mongoloid

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