Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    League of Legends

Чемпионат мира по LoL не собираются переносить из-за коронавируса

06:11
2020 League of Legends World Championship. Фото Twitter
2020 League of Legends World Championship. Фото Twitter

Турнир 2020 League of Legends World Championship должен состояться в планируемые сроки. Правительство Китая и представители Riot Games подтвердили, что в Шанхае ведутся работы по проведению чемпионата мира по LoL в этом году.

Тем не менее, точная дата начала мероприятия пока не объявлена. Обычно оно проходит в октябре.

Напомним, ранее крупнейший киберспортивный турнир The International 2020, чемпионат мира по Dota 2, был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир