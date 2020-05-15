Чемпионат мира по LoL не собираются переносить из-за коронавируса

Турнир 2020 League of Legends World Championship должен состояться в планируемые сроки. Правительство Китая и представители Riot Games подтвердили, что в Шанхае ведутся работы по проведению чемпионата мира по LoL в этом году.

Тем не менее, точная дата начала мероприятия пока не объявлена. Обычно оно проходит в октябре.

Напомним, ранее крупнейший киберспортивный турнир The International 2020, чемпионат мира по Dota 2, был перенесен из-за пандемии коронавируса.