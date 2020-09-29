Unicorns of Love сыграют с Papara SuperMassive за выход в основную стадию 2020 World Championship

Завершился первый раунд плей-офф стадии Play-In на 2020 World Championship по League of Legends. Papara SuperMassive обыграла MAD Lions, а LGD Gaming победила Rainbow7.

За слоты в основной стадии 2020 World Championship Unicorns of Love сразятся с Papara SuperMassive, а Legacy eSports поборется с LGD. Ранее в основной этап турнира прошли PSG Talon и Team Liquid — они заняли первые места в своих группах.

2020 World Championship проходит с 25 сентября по 31 октября в Шанхае. На турнире выступают 22 сильнейшие команды со всего мира. Они разыгрывают призовой фонд в размере 2,225 млн долларов. Чемпионат стал первым международным соревнованием, которое проводят в формате LAN в условиях пандемии коронавируса.