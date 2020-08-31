Unicorns of Love выступят на Worlds 2020

Unicorns of Love обыграла Gambit Esports в финале LCL Summer 2020 по League of Legends и стала победителем турнира. Матч закончился со счетом 3:1.

Помимо денежного вознаграждения в 2 миллиона долларов, коллектив Владислава «BOSS» Фомина получил место в стадии Play-in на чемпионате мира 2020 года.

На пути к финалу UoL не проиграли ни одной карты в групповой стадии и оказались сильнее One Breath Gaming в полуфинале турнира.

LCL Summer 2020 прошел с 20 июня по 30 августа в онлайне. Команды разыграли призовой фонд в размере 5 миллионов рублей.