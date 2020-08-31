Unicorns of Love выступят на Worlds 2020
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Unicorns of Love обыграла Gambit Esports в финале LCL Summer 2020 по League of Legends и стала победителем турнира. Матч закончился со счетом 3:1.
Помимо денежного вознаграждения в 2 миллиона долларов, коллектив Владислава «BOSS» Фомина получил место в стадии Play-in на чемпионате мира 2020 года.
На пути к финалу UoL не проиграли ни одной карты в групповой стадии и оказались сильнее One Breath Gaming в полуфинале турнира.
LCL Summer 2020 прошел с 20 июня по 30 августа в онлайне. Команды разыграли призовой фонд в размере 5 миллионов рублей.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/unicorns-of-love-vystupit-na-worlds-2020