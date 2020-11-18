Россиянин вошел в состав Astralis по League of Legends

Astralis полностью обновила состав по League of Legends. 17 ноября датская организация представила четырех новичков, включая россиянина Николая «Zanzarah» Акатова.

Первым новичком коллектива стал норвежец Эрленд «Nukeduck» Ватевик Холм, клуб подписал его в середине сентября. Помимо «Zanzarah» в коллектив также вошли финн Матти «WhiteKnight» Сормунен и шведы Яспер «Jeskla» Стромберг и Хамсон «Promisq» Абрахансон.

24-летний «Zanzarah» выступает на профессиональной сцене League of Legends с 2014 года. В разное время он играл за Vega Squadron и ROX. В сентябре 2020-го россиянин в составе AGO ROGUE стал чемпионом European Masters Summer 2020, второй по силе европейской лиги по LoL.