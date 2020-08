Определились полуфинальные пары LCL Summer 2020

Unicorns of Love выбрали противника на полуфинал LCL Summer 2020 по League of Legends. Коллектив Кирилла «AHaHaCiK» Скворцова сыграет против One Breath Gaming, а Gambit Esports поборется с CrowCrowd.

Unicorns of Love заняли первое место в регулярном сплите LCL Summer 2020. Они не проиграли ни одного матча, завершив групповой этап со счетом 14:0 — Gambit уступила им дважды. CC и OBG выиграли по девять встреч и проиграли по пять противостояний каждая.

Победитель летнего сплита Континентальной лиги получит возможность выступить в стадии Play-In 2020 World Championship.