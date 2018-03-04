Вьера ушел из "Лас-Пальмаса" в Китай, но получил повышение рейтинга в FIFA 18

Компания EA Sports обновила рейтинги игроков чемпионата Испании в FIFA 18, которые хорошо себя проявили по ходу этого сезона в реальной жизни. Рейтинги были обновлены у карточек таких известных игроков, как Филиппе Коутинью (+1), Каземиру (+2), Серхио Бускетс (+1), Жорди Альба (+2), Марк-Андре тер Штеген (+2), Паулинью (+2) и Симоне Дзадза (+2).

Примечателен тот факт, что повышение рейтинга получил полузащитник Хонатан Вьера. Однако полузащитник уже ушел из "Лас-Пальмаса" в "Бэйцзин Гоань", поэтому его новая карточка может стать крайне редкой, так как в ближайшее время этот игрок не будет появляться в паках.

Кроме того, в чемпионате Испании выступает игрок, который на данный момент получил в FIFA 18 самое большое повышение рейтинга. Полузащитник "Малаги" Алекс Мула​ ранее имел бронзовую карточку с общим рейтингом 60 OVR, а теперь у него серебряная карточка - 73 OVR.

Ранее были обновлены показатели некоторых игроков чемпионатов Англии, Италии, Германии и Франции. В течение ближайших дней планируется обновление рейтингов игроков всех популярных лиг и клубов.

Шкриньяр является самым прогрессирующим игроком серии А в FIFA 18 //

Калверт-Льюин – самый прогрессирующий игрок чемпионата Англии в FIFA 18 //

19-летний полузащитник "Лиона" получил самое большое повышение рейтинга в FIFA 18 //

​​Рейтинг Азара в FIFA 18 увеличен на 2 единицы