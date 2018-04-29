Василий Березуцкий пожелал победы киберфутболисту ЦСКА на чемпионате РФПЛ. Видео

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий записал видео в поддержку киберфутболиста клуба Андрея "Timon" Гурьева. В субботу киберспортсмен красно-синих с первого места в группе вышел в плей-офф чемпионата РФПЛ по FIFA 18.

"Тимон, дружище, удачи тебе! За нас, за всех! Надеюсь, ты опять выиграешь. Не забудь, что твоя победа за ЦСКА, за всех нас, за Telegram, который блокирует мой Play Station, и я не могу поиграть, поэтому уделай их всех", – сказал Березуцкий.

Киберфутболисты "Краснодара", "Анжи" и "Динамо" не вышли в плей-офф //

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