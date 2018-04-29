"Ростов" поборется с "Ахматом" за выход в полуфинал чемпионата РФПЛ

Определилась сетка плей-офф чемпионата РФПЛ по FIFA 18, проходящего в эти выходные в Москве. На платформе Play Station 4 в 1/4 финала eFootball RFPL Championship Владислав "Xabik7" Хабибулин из "Урала" сыграет с победителем отборочного турнира Кириллом "Aruhito" Ординарцевым, а Давлят "ShutRus" Сагитов из "Спартака" – с другим победителем отбора Дмитрием "Maarsik" Искрой. В полуфинале победитель первой пары встретится с Андреем "Timon" Гурьевым из ЦСКА, а второй – Робертом "Ufenok77" Фахретдиновым из "Локомотива". Киберфутболисты красно-синих и красно-зеленых финишировали первыми в своих группах, поэтому сразу попали в 1/2 финала.

На платформе Xbox One в 1/4 финала Мохмад "SwonkyPifPaf" Асуев из "Ахмата" сыграет с Сергеем "Kefir" Никифоровым из "Ростова", а Дмитрий "Dimontello" Катыкин из "Арсенала" – с Александром "Sandor" Фофановым (победитель отбора). В полуфинале победитель первой пары встретится с Антоном "Antoxa1337" Жуковым из "Рубина", а второй – с Павлом "JhonnyGrime" Пурювкиным, который заменил на турнире киберфутболиста "Зенита", так как сине-бело-голубые отказались от участия.

Напомним, победители на каждой платформе получат путевки на отборочный турнир чемпионата мира.

Киберфутболисты "Ростова", "Локомотива" и "Спартака" вышли в плей-офф //

Киберфутболисты "Краснодара", "Анжи" и "Динамо" не вышли в плей-офф