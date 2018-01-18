В FIFA 18 добавили прайм-карточки Яшина и Роналдинью

В футбольном симуляторе FIFA 18 стали доступны для сборки четыре новые прайм-карточки легендарных игроков. Как сообщает пресс-служба EA Sports, в игру добавлены карточки четырех обладателей "Золотых мячей" Роналдинью, Лотара Маттеуса, Марко ван Бастена и Льва Яшина. Прайм-иконы имеют общий рейтинг 94 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ").

Напомним, в FIFA 18 у каждого легендарного игрока есть три карточки, относящиеся к разным временным отрезкам в карьере.