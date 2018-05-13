"Урал" обыграл "Анжи" в матче за 3-е место Кубка России

Киберфутболист "Урала" Владислав "Xabik7" Хабибулин одержал победу в матче за 3-е место на Кубке России по FIFA 18. В серии до 3-х побед он обыграл представителя "Анжи" Хана "hantigr_4" Балабекова со счетом 3-1. Примечателен тот факт, что 17-летний игрок махачкалинского клуба выиграл первый матч в противостоянии. Победитель получит 200 тысяч рублей и медаль.

Напомним, в финале встретятся Роберт "Ufenok77" Фахретдинов из "Локомотива" и Михаил "Torres" Запорожец из Vega Sqyadron.