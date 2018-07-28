Стадион "Спортинга" появится в PES 2019

Разработчики PES 2019 подтвердили, что домашний стадион лиссабонского "Спортинга" появится в игре. В Твиттере были опубликованы скриншоты "Жозе Алваладе". Чемпионат Португалии является полностью лицензированным в игре.
Напомним, чемпионат России также будет полностью лицензированным. Однако информации относительного того, будут ли российские стадионы в PES 2019 пока нет. Также ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России.
РПЛ только в PES 2019. Видео //
PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ
You've been asking. We can confirm... Estádio José Alvalade. #PES2019 pic.twitter.com/j2dp2oKetD– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 27 июля 2018 г.
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