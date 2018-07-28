Стадион "Спортинга" появится в PES 2019

Разработчики PES 2019 подтвердили, что домашний стадион лиссабонского "Спортинга" появится в игре. В Твиттере были опубликованы скриншоты "Жозе Алваладе". Чемпионат Португалии является полностью лицензированным в игре.

Напомним, чемпионат России также будет полностью лицензированным. Однако информации относительного того, будут ли российские стадионы в PES 2019 пока нет. Также ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России.

РПЛ только в PES 2019. Видео //

PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ