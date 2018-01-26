Российский киберфутболист на отборочном турнире ЧМ по FIFA 18 сыграет с представителем "Манчестер Сити"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, узнал своего первого соперника. В первом туре квалификации, которая проходит по швейцарской системе, ему предстоит помериться силами с киберфутболистом "Манчестер Сити" Маркусом "ExpectSporting" Йоргенсеном.

Напомним, первый "мейджор" по FIFA 18 проходит в Барселоне с 26 по 28 января. В турнире принимают участие 128 лучших киберфутболистов мира, прошедших отбор в ноябре. Они будут бороться за одну из шестнадцати путевок в плей-офф FIFA 18 Global Series (чемпионат мира), а победитель получит кубок и 22 тысячи долларов.