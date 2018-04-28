Киберфутболисты "Ростова", "Локомотива" и "Спартака" вышли в плей-офф чемпионата РФПЛ

Состоялись матчи чемпионата РФПЛ по FIFA 18 в группах B на платформах Play Station 4 и Xbox One. В плей-офф вышли с первых мест Роберт "Ufenok77" Фахретдинов из "Локомотива" и Павел "JhonnyGrime" Пурювкин. Также в следующую стадию пробились Александр "Sandor" Фофанов (победитель отбора), Сергей "Kefir" Никифоров ("Ростов"), Кирилл "Aruhito" Ординарцев (победитель отбора) и Давлят "ShutRus" Сагитов ("Спартак").

Покинули турнир Руслан "RusPro" Уразбахтин ("Уфа"), Антон "Anton_profifa" Елькин ("Амкар"), Владислав "Lakorini" Лунев ("Тосно") и Кирилл "King" Погожев ("СКА-Хабаровск").

В плей-офф из каждой группы вышли по три киберфутболиста. Победители на каждой платформе получат путевку на отборочный турнир чемпионата мира.

РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18 //

"Локомотив" сыграет со "Спартаком" в группе на чемпионате РФПЛ по FIFA 18