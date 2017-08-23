Роберт "Ufenok" Фахретдинов: "Болею за "Локо" с самого детства"

Новый киберфутболист Loko eSports Роберт "Ufenok" Фахретдинов рассказал, что с детства является болельщиком футбольного "Локомотива". "Ufenok" выступил сегодня на презентации сотрудничества клуба и киберспортивной организации M19. В рамках взаимодействия будет создана команда Loko eSports Team. Напомним, ранее Ufenok" представлял футбольный клуб "Уфа" на чемпионатах по киберфутболу.

– Очень рад, что подписал контракт с "Локо", – подчеркнул Фахретдинов на презентации клуба. – Болею за эту команду с самого детства. Футболка Билялетдинова – одна из моих первых футболок. Всегда мечтал выступать за команду из премьер-лиги. Когда "Уфа" пришла в большой футбол, я думал работать с ними. Тем не менее, "Локомотив" для меня – это мега-команда. Поэтому я счастлив, что я здесь, и у меня очень большая мотивация.