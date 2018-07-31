"Рейнджерс" стал партнером PES 2019

Футбольный клуб "Рейнджерс"​​ подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки шотландской команды получат невероятный уровень детализации. Также в игре появится стадион "Айброкс".

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Рейнджерс".

We're delighted to announce @RangersFC as a partner club for #PES2019! 🔵



We're also happy to reveal that the iconic Ibrox Stadium will be added to the game via a Data Pack after launch. 😊 pic.twitter.com/CbBJ21SuzT – Pro Evolution Soccer (@officialpes) 31 июля 2018 г.

Напомним, ранее партнером PES 2019 стал другой шотландский клуб "Селтик". Также было объявлено, что чемпионат Шотландии будет лицензирован в игре.