18:05 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

"Рейнджерс" стал партнером PES 2019


Футбольный клуб "Рейнджерс"​​ подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки шотландской команды получат невероятный уровень детализации. Также в игре появится стадион "Айброкс".

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Рейнджерс".

Напомним, ранее партнером PES 2019 стал другой шотландский клуб "Селтик". Также было объявлено, что чемпионат Шотландии будет лицензирован в игре.

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