Рамос, Бонуччи, Марселу, Боатенг и Силва - лучшие защитники PES 2018

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на своей странице в Твиттере опубликовала список лучших защитников игры. Первое место разделили между собой сразу пять игроков: Серхио Рамос ("Реал"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Марселу ("Реал"), Тиагу Силва ("ПСЖ") и Жером Боатенг ("Бавария") будут иметь общий рейтинг 88 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ").

Напомним, в PES 2017 лучшим защитником был Силва с рейтингом 92, второе место делили Рамос и Боатенг с рейтингом 90, а замыкал тройку Жерар Пике из "Барселоны"​ (87).

Обамеянг и Бэйл - самые быстрые игроки PES 2018, не считая Усэйна Болта //

Нойер и Буффон - лучшие вратари PES 2018 //

Пьянич - лучший исполнитель штрафных ударов в PES 2018, Роналду нет в пятерке