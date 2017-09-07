Обамеянг и Бэйл - самые быстрые игроки PES 2018, не считая Усэйна Болта

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на своей странице в Твиттере опубликовала список самых быстрых футболистов игры. Первое место занял нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, скорость которого составляет 97 из 99 возможных единиц.

Второе место разделили вингер "Реала" Гарет Бэйл, полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане и защитник "Арсенала" Эктор Бельерин, чьи показатели скорости составили 95 единиц. Замкнул тройку хавбек "Арсенала" Тео Уолкотт с рейтингом скорости 94.

Также Konami отметила: "В режиме myClub будет один парень, который быстрее всех этих игроков, и получить его можно за предзаказ игры", намекая на спринтера Усэйна Болта, добавленного в PES 2018 в качестве футболиста.

Усэйн Болт появится в футбольном симуляторе