PES 2019 предсказал исход 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина

Популярный портал IGN с помощью нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019 просимулировал матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Аргентины. В противостоянии виртуальных копий команд победу со счетом 2:0 одержали французы. Голами отметились Антони Марсьяль (13 минута) и Антуан Гризманн (83 минута). Примечателен тот факт, что Марсьяля нет в заявке Франции на мировое первенство.

Напомним, ранее стало известно, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.

РФПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии