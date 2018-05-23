РФПЛ появится в PES 2019

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ​) и компания Konami объявили о заключении соглашения об эксклюзивном партнерстве. Как сообщает пресс-служба РФПЛ, PES 2019 станет единственным футбольным симулятором, в котором болельщики российских команд и поклонники футбола получат доступ к чемпионату России. Контракт начнет действовать с 1 июля 2018 года.

– Российская премьер-лига – это олицетворение высшего уровня российского клубного футбола, – отметил старший директор по развитию бренда и бизнеса Konami Йонас Лигард. – Подписание эксклюзивного соглашения с РФПЛ отражает наше стремление дать российским поклонникам игры то, что они так хотят – больше лицензионного контента.

Напомним, релиз Pro Evolution Soccer 2019 на всех популярных платформах намечен на 30 августа.