Муса за дубль "Краснодару" вошел в команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила 32-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших игроков был включен нападающий ЦСКА Ахмед Муса, который в матче 27-го тура чемпионата России забил два гола в ворота "Краснодара" (2:1). 25-летний нигериец получил IF-карточку с общим рейтингом 81 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ"). Он первый раз в сезоне попал в команду недели.

Полностью 32-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Альфонс Ареола (ВРТ, "ПСЖ", 82), Калиду Кулибали (ЦЗ, "Наполи", 87), Аисса Манди (ЦЗ, "Бетис", 82), Виктор Мозес (ПФЗ, "Челси", 84), Сергей Милинкович-Савич (ЦП, "Лацио", 88), Флориан Товен (ПП, "Марсель", 87), Марко Ройс (ЦАП, "Боруссия Д", 87), Лукас Подольски (ЦАП, "Виссел Кобе", 83), Александр Ляказетт (ФРВ, "Арсенал", 86), Марк Ут (ФРВ, "Хоффенхайм", 85), Херард Морено (ФРВ, "Эспаньол", 83);

Запасные - Виктор Диас (ВРТ, "Гранада", 81), Давид Ломбан (ЦЗ, "Эйбар", 81), Ханс Ванакен (ЦАП, "Брюгге", 81), Адриан Регаттен (ЛП, "Османлыспор", 81), Виктор Фишер (ЛП, "Копенгаген", 81), Алиреза Джаханбахш (ПП, "АЗ", 81), Ахмед Муса (ФРВ, ЦСКА, 81);

Резерв - Саба Лобжанидзе (ЛП, "Раннерс", 71), Хамди Харбауи (ФРВ, "Зюльте-Вареггем", 79), Кенан Кодро (ЛФА, "Грассхоппер", 78), Джонни Расселл (ПФА, "Канзас-Сити", 78), Леонардо Манкусо (ПФА, "Пескара", 76).

32-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.

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