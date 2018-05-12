08:15 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Мирзов получил специальную карточку в FIFA 18 за финал Кубка России


Компания EA Sports выпустила новые карточки лучших игроков матчей, прошедших на этой неделе. Специальную карточку с общим рейтингом 77 OVR получил полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов, забивший победный гол в финале Кубка России против "Авангарда" (2:1). Также MOTM-карточки получили Мехди Бенатиа ("Ювентус"), Ярослав Ракицкий ("Шахтер"), Штефан Хирлендер ("Штурм"), Феликс Беймо ("Юргорден"), Камиль Вильчек ("Бреннбю"), Мугдат Челик ("Акхисар") и Джовани Ло Сельсо ("ПСЖ").

Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. Финал. "Тосно" - "Авангард"
Материалы других СМИ
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