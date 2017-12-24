Киберфутболист "Строгино" занял третье место в чемпионате России

Киберфутболист "Строгино" Давлят "ShutRus" Сагитов стал третьим в чемпионате России по FIFA 18. В полуфинале он проиграл Аслану "Unezh" Унежеву (1:3, 2:3, 1:2), а в матче за третье место взял верх над лучшим игроком Санкт-Петербурга Богданом "Baga" Астаниным (4:2, 4:3, 3:1). Игры проходят по системе "bo5" - лучший в серии из 5 матчей. ShutRus получит в качестве награды 200 тысяч рублей.

В финальном матче сейчас играют Unezh и киберфутболист "Анжи" Хан "hantigr_4" Балабеков.

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