Киберфутболисты "Анжи" и "Строгино" поборются за звание чемпиона России

Сегодня в Москве определились полуфиналисты чемпионата России по FIFA 18. В число четырех лучших киберфутболистов вошли только два официальных представителя клубов - Давлят "ShutRus" Сагитов из "Строгино" и Хан "hantigr_4" Балабеков из "Анжи". Первый поборется за право сыграть в финале с Асланом "Unezh" Унежевым, а второй - с лучшим игроком Санкт-Петербурга Богданом "Baga" Астаниным.

Полуфинальные и финальные серии матчей состоятся завтра. Участники будут играть по системе "bo5" - лучший из 5 матчей.

Напомним, призовой фонд турнира составляет один миллион рублей.

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