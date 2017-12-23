Киберфутболист "Строгино" выбил представителя "Локомотива" из чемпионата России

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов потерпел поражение в 1/8 финала чемпионата России по FIFA 18. Представитель московского клуба проиграл в двух матчах Давляту "ShutRus" Сагитову (0-2).

Также из турнира выбыл и второй представитель "Локомотива" Артем "AfanGess" Афанасьев, проигравший Хану "hantigr_4" Балабекову из "Анжи" (0-2), а киберспортсмен хоккейного "Трактора"​ Роман "Elinho" Елисеев уступил Михаилу "Torres" Запорожцу (0-2).

Таким образом, за победу в турнире из официальных представителей кроме Сагитова продолжает только Артем "Joe_Black" Роженков из "Шинника" и Хан "hantigr_4" Балабеков из "Анжи".