Киберфутболисты "Анжи" и "Динамо" проиграли в 1/16 финала чемпионата России

Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов потерпел поражение в 1/16 финала гранд-финала чемпионата России по FIFA 18. Представитель клуба РФПЛ вышел в плей-офф с первого места в группе, но затем проиграл Роману "Elinho" Елисееву из "Трактора" (1:2). Также в 1/8 финала не смог пробиться представитель "Анжи" Владислав "Jhonny" Панарин.

Пробиться в плей-офф не смогли представители тульского "Арсенала" (Дмитрий "Dimontello" Катыкин), "Факела" (Дмитрий "Pushkoff" Пушков), "СКА-Хабаровск" (Анатолий "SKA_Odens" Сидоров), "Амкара" (Илья "Blanco" Белослудцев), "Ростова" (Алексей "Don_Klassi4esky" Олейник), "Сибири" (Максим "Maxcool_1857" Золотарев), "Челябинска" (Артем "Schastliv74" Счастливый), "Лада-Тольятти" (Платон "Gooner23" Шелест),

"Авангарда" (Валентин "Valysikkamardin" Камардин) и "Тосно" (Никита "Winger_Tosno" Амелин).

Корреспондент "СЭ" Вячеслав "Venci" Алхазов занял третье место в своей группе и не вышел в плей-офф.