Издание L'Equipe оценило FIFA 18 выше, чем PES 2018

Французское издания L'Equipe выпустило обзорные статьи на новые футбольные симуляторы FIFA 18 и Pro Evolution Soccer 2018. Игра от EA Sports получила 17 из 20 баллов, а футсим от Konami - 16.

Оценка FIFA 18 от L'Equipe. Фото L'Equipe

"Симулятор футбола от EA Sports забирает в этом сезоне себе статус лидера, но, конечно же, нельзя сказать, что упрекнуть FIFA 18 не за что. Тем не менее, игровой процесс все же остается приятным с существенным содержанием, глубокой проработкой режима Ultimate Team, реалистичность футбола на виртуальных газонах и новыми событиями в режиме "История". FIFA 18 остается лидером киберфутбола, и это несмотря на заметный прогресс, достигнутый историческим конкурентом PES 2018", - говорится в рецензии на FIFA 18.

Оценка PES 2018 от L'Equipe. Фото L'Equipe

"Симулятор футбола от Konami прекрасно соответствует требованиям современных игроков, обладая изысканным геймплеем и приятным визуальным рендерингом, сохраняя при этом свою эффектную сущность. PES 2018 уже можно считать одним из лучших спортивных развлечений в этом году. Продолжается бесконечная борьба с FIFA!" - говорится в рецензии на PES 2018.

Напомним, выход PES 2018 состоялся 14 сентября, а официальный выход FIFA 18 запланирован на 29 сентября.

Состоялся выход PES 2018 //

​Вышла демоверсия FIFA 18