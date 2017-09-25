Издание L'Equipe оценило FIFA 18 выше, чем PES 2018

Французское издания L'Equipe выпустило обзорные статьи на новые футбольные симуляторы FIFA 18 и Pro Evolution Soccer 2018. Игра от EA Sports получила 17 из 20 баллов, а футсим от Konami - 16.
"Симулятор футбола от EA Sports забирает в этом сезоне себе статус лидера, но, конечно же, нельзя сказать, что упрекнуть FIFA 18 не за что. Тем не менее, игровой процесс все же остается приятным с существенным содержанием, глубокой проработкой режима Ultimate Team, реалистичность футбола на виртуальных газонах и новыми событиями в режиме "История". FIFA 18 остается лидером киберфутбола, и это несмотря на заметный прогресс, достигнутый историческим конкурентом PES 2018", - говорится в рецензии на FIFA 18.
"Симулятор футбола от Konami прекрасно соответствует требованиям современных игроков, обладая изысканным геймплеем и приятным визуальным рендерингом, сохраняя при этом свою эффектную сущность. PES 2018 уже можно считать одним из лучших спортивных развлечений в этом году. Продолжается бесконечная борьба с FIFA!" - говорится в рецензии на PES 2018.
Напомним, выход PES 2018 состоялся 14 сентября, а официальный выход FIFA 18 запланирован на 29 сентября.
ladafan
а причем здесь менеджеры???? а если про них, то тотал клаб был самым крутым!!!
19:23
Millwall82
EugeneNK, а в чем он менялся? Движок с 2010 года никак не менялся. Система управления клубом тоже. Диалоги те же. Скидка кстати доступна только при предзаказе. И да я опять купил, зная что изменится только то что ниже написал.
18:19
EugeneNK
Если ты не видишь изменений в FM, то это очень странно. Регулярно покупаю, а их скидка за наличие прошлых частей - просто супер
18:15
Millwall82
Все равно футбол манагер лучше всех. Просто потому что игра умная и сложная. Конечно она уже лет 8 не менялась вообще (только составы и скилы), да и стоит немало. Но все равно лучше пса и фифы этой.
18:12