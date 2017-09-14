Состоялся выход PES 2018

Сегодня, 14 сентября, на территории Европы состоялся выход нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Уже сейчас российские геймеры могут скачать PES 2018 в игровых магазинах PlayStation 4, Xbox One и Steam, а также приобрести игру в магазинах. Слоганом игры является фраза: "Где воспитывают легендарных игроков".
Стоит отметить, что в Steam игра получила очень положительные отзывы - более 82 процентов игроков рекомендуют попробовать PES 2018 (из 56 обзоров).
Игра PES 2018 получила высокие оценки
Are you FINALLY ready for #PES2018?– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 13 сентября 2017 г.
Out tomorrow WORLD WIDE! #WhereLegendsAreMade pic.twitter.com/qzrMDvsetz
shpasic
зашёл специально на станицу в Стиме: 190 отзывов из них 40 - отрицательные. в основном у всех проблемы с подключением к серверам.
14:48
Chingizid
Какие 82%))) Положительные отзывы с аккаунтов на которых 10 игр едва наберется и ни одного обзора до этого и ни одного спортивного симулятора, как же верим)))
14:25
mr_Jones
Патч поставь и играй
14:19
balaton78
Сколько там команд? Десять как в демке? Карьеру играть там нереально...
14:12