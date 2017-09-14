Состоялся выход PES 2018

Сегодня, 14 сентября, на территории Европы состоялся выход нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Уже сейчас российские геймеры могут скачать PES 2018 в игровых магазинах PlayStation 4, Xbox One и Steam, а также приобрести игру в магазинах. Слоганом игры является фраза: "Где воспитывают легендарных игроков".

Стоит отметить, что в Steam игра получила очень положительные отзывы - более 82 процентов игроков рекомендуют попробовать PES 2018 (из 56 обзоров).

Игра PES 2018 получила высокие оценки