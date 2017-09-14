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13:58 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Состоялся выход PES 2018

PES 2018 вышел на территории Европы. Фото twitter.com/officialpes
PES 2018 вышел на территории Европы. Фото twitter.com/officialpes
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Сегодня, 14 сентября, на территории Европы состоялся выход нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Уже сейчас российские геймеры могут скачать PES 2018 в игровых магазинах PlayStation 4, Xbox One и Steam, а также приобрести игру в магазинах. Слоганом игры является фраза: "Где воспитывают легендарных игроков".

Стоит отметить, что в Steam игра получила очень положительные отзывы - более 82 процентов игроков рекомендуют попробовать PES 2018 (из 56 обзоров).

Игра PES 2018 получила высокие оценки

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

зашёл специально на станицу в Стиме: 190 отзывов из них 40 - отрицательные. в основном у всех проблемы с подключением к серверам.

14:48

Chingizid

Какие 82%))) Положительные отзывы с аккаунтов на которых 10 игр едва наберется и ни одного обзора до этого и ни одного спортивного симулятора, как же верим)))

14:25

mr_Jones

Патч поставь и играй

14:19

balaton78

Сколько там команд? Десять как в демке? Карьеру играть там нереально...

14:12