Вышла демоверсия FIFA 18

Сегодня, 12 сентября, в игровых магазинах PlayStation 4, Xbox One и Origin стала доступна для загрузки демоверсия нового футбольного симулятора FIFA 18. Для игры в режиме "Быстрый матч" доступны 12 клубов: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Бавария", "ПСЖ", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Торонто", "Бока Хуниорс", "Гвадалахара", "Виссел Кобе". Также можно попробовать продолжение режима "История", в котором предстоит играть за Алекса Хантера. Размер демоверсии - 7,31 Гб.
Напомним, что релиз полноценной версии FIFA 18 запланирован на 29 сентября.
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Атлетико
- Бавария
- Бока Хуниорс
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Лос-Анджелес Гэлакси
- Торонто (футбол)
- Гвадалахара
ladafan
тьфу ты - есть)
21:50
ladafan
в ориджине нет ее
21:44