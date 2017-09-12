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21:23 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Вышла демоверсия FIFA 18

12 сентября вышла демоверсия FIFA 18. Фото easports.com
12 сентября вышла демоверсия FIFA 18. Фото easports.com
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Сегодня, 12 сентября, в игровых магазинах PlayStation 4, Xbox One и Origin стала доступна для загрузки демоверсия нового футбольного симулятора FIFA 18. Для игры в режиме "Быстрый матч" доступны 12 клубов: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Бавария", "ПСЖ", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Торонто", "Бока Хуниорс", "Гвадалахара", "Виссел Кобе". Также можно попробовать продолжение режима "История", в котором предстоит играть за Алекса Хантера. Размер демоверсии - 7,31 Гб.

Напомним, что релиз полноценной версии FIFA 18 запланирован на 29 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ladafan

тьфу ты - есть)

21:50

ladafan

в ориджине нет ее

21:44