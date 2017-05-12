Итальянский полузащитник "Крыльев" Паскуато – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 33:

Основной состав – Фрейзер Форстер (ВРТ, "Саутгемптон", 81) – Алекс Окслейд-Чемберлен (ПФЗ, "Арсенал", 84), Эсекиэль Гарай (ЦЗ, "Валенсия", 86), Патрис Эвра (ЛЗ, "Марсель", 84) – Яннис Салибюр (ПП, "Генгам", 81), Даниэле Де Росси (ЦОП, "Рома", 85), Кевин де Брейне (ЦП, "Манчестер Сити", 92), Сауль (ЦП, "Атлетико", 83) – Андре-Пьер Жиньяк (ФРВ, "Тигрес", 86), Эдин Джеко (ФРВ, "Рома", 88), Дрис Мертенс (ФРВ, "Наполи", 90).

Запасные – Каспер Шмейхель (ВРТ, "Лестер", 89), Джо Беннетт (ЛФЗ, "Кардифф Сити", 72), Вес Хулэхэн (ПП, "Норвич", 81), Тома Лемар (ЛП, "Монако", 86), Хосе Искиердо (ЛФА, "Брюгге", 81), Леонардо Биттекурт (ЛФА, "Кельн", 81), Антони Модесте (ФРВ, "Кельн", 87).

Резерв – Кристиан Паскуато (ЦАП, "Крылья Советов", 74), Густав Энгвалл (ФРВ, "Юргорден", 72), Жаир (ФРВ, "Чоннам Дрэгонз", 72), Си. Джей. Сапонг (ФРВ, "Филадельфия Юнион", 74), Тимо Вернер (ФРВ, "Лейпциг", 84).