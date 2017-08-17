Андрей "Timon" Гурьев: "Обидно, но проиграл по делу"

Россиянин Андрей "Timon" Гурьев считает, что он по делу проиграл итальянцу Даниэлю "IcePrinsipe" Паулуччи в первом раунде плей-офф FIFA Interactive World Cup 2017 (2:6 по сумме двух игр) - 1/4 финала PlayStation Group. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Обидно, но по делу. Простите. Многое было не так, как я хотел, но это опыт, и нужно идти дальше. Спасибо всем за поддержку", - написал Гурьев в своем фан-сообществе в социальной сети ВКонтакте.
Антиматерия
Спорт Экспресс, и те кто его представляет, а именно пишет заметки, не будьте такими убогими!, подавайте информацию верно!, Тимон проиграл в 1/8 чемпионата мира! а не в четверттфинале!, это была 1/4 финала подругппы ps4!!! если не разбираетесь в предмете, лучше не пишите!, я давно с этой газеттой, но столько непрофессионализма, как сейчас, не было никогда(((!!
20:13