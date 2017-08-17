Андрей "Timon" Гурьев: "Обидно, но проиграл по делу"

Россиянин Андрей "Timon" Гурьев считает, что он по делу проиграл итальянцу Даниэлю "IcePrinsipe" Паулуччи в первом раунде плей-офф FIFA Interactive World Cup 2017 (2:6 по сумме двух игр) - 1/4 финала PlayStation Group. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Обидно, но по делу. Простите. Многое было не так, как я хотел, но это опыт, и нужно идти дальше. Спасибо всем за поддержку", - написал Гурьев в своем фан-сообществе в социальной сети ВКонтакте.

​