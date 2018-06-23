Ахмед Муса получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока матча

В FIFA 18 в режиме "Чемпионат мира-2018​" были добавлены три новые MOTM-карточки по итогам игрового дня мирового первенства в России. Карточку лучшего игрока с общим рейтингом 80 OVR получил бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, дубль которого принес сборной Нигерии победу над Исландией (2:0). Также MOTM-карточки получили бразилец Дуглас Коста (85 OVR) и швейцарец Джердан Шачири (84 OVR).