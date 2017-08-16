Жена Овечкина подтвердила смерть матери

Жена российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в Инстаграме опубликовала фотографию своей матери Веры Глаголевой. Супруга хоккеиста подтвердила смерть актрисы, ушедшей на 62-м году жизни.

"Наша любимая, неповторимая и единственная, – написала Шубская. – Нет слов и нет сил... Ты рядом и мы чувствуем это..."

Ранее сообщалось о том, что известная российская актриса Вера Глаголева скончалась в США после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Предполагалось, что за границей она проходила курс лечения.

В США скончалась актриса Вера Глаголева