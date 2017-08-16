В США скончалась актриса Вера Глаголева

В Соединенных Штатах Америки на 62-м году жизни скончалась российская актриса Вера Глаголева. Как сообщает Ren.tv, по предварительной информации, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.

Ранее сообщалось, что за границей она проходила курс лечения. Отметим, что Глаголева - мать жены российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасии Шубской.

"СЭ" выражает соболезнования родным и близким Веры Глаголевой.