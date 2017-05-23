Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом на "Манчестер Арене"

Президент России Владимир Путин в связи с терактом в Манчестере выразил глубокие соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, а также семьям погибших. Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремело два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

– Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания, – подчеркнул Президент РФ в телеграмме.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59