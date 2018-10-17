17:11 | Хроника

ОКР выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи

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Олимпийский комитет России (ОКР) скорбит по жертвам трагедии в Крыму.

- Сегодня в Керчи произошла ужасная трагедия. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Всем пострадавшим – крепости духа и сил для скорейшего восстановления, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Сегодня в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек, около 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Расследование поручено центральному аппарату ведомства. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.  

Позднее уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве. По информации СК, находящиеся в колледже погибли от огнестрельных ранений.

РФС выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи
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