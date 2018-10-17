ОКР выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи

Олимпийский комитет России (ОКР) скорбит по жертвам трагедии в Крыму.
- Сегодня в Керчи произошла ужасная трагедия. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Всем пострадавшим – крепости духа и сил для скорейшего восстановления, - говорится в сообщении пресс-службы организации.
Сегодня в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек, около 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Расследование поручено центральному аппарату ведомства. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.
Позднее уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве. По информации СК, находящиеся в колледже погибли от огнестрельных ранений.
Сегодня в Керчи произошла ужасная трагедия. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших...– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 17 октября 2018 г.
Всем пострадавшим – крепости духа и сил для скорейшего восстановления!#Керчь #КерчьМыСТобой pic.twitter.com/cJ7qEBEmF2
РФС выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи
Сборная России выразила соболезнования в связи с нападением в Керчи