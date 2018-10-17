Сборная России выразила соболезнования в связи с нападением в Керчи

Сборная России выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. По данным СК, 17 человек погибли, около 40 пострадали.
Напомним, в колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. В нападении подозревается ученик колледжа. Его личность установлена, он покончил с собой.
В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. Кроме того, в городе объявлен трехдневный траур.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в городе Керчи... pic.twitter.com/Dpn6KKNug8– Сборная России (@TeamRussia) 17 октября 2018 г.
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