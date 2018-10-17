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РФС выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи

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Российский футбольный союз (РФС) скорбит по жертвам трагедии в Крыму. По последним данным, в результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли 18 человек, еще 47 пострадали. 

- РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате страшной трагедии в городе Керчи, - говорится в Твиттере организации. 

 

В колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. В нападении подозревается ученик колледжа. Его личность установлена, он покончил с собой.

В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. Кроме того, в городе объявлен трехдневный траур.

Сборная России выразила соболезнования в связи с нападением в Керчи

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