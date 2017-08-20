Марьяна Наумова: "Драчева очень жаль. Теперь и лежачего добивают"

Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова прокомментировала смерть спортсмена Андрея Драчева, который скончался из-за травм, полученных в драке в Хабаровске. Спортсменка рассчитывает, что убийца понесет уголовную ответственность.

- Андрей в прошлом - один из сильнейших пауэрлифтеров России и мира, - сказала Наумова. - В 2008-м был чемпионом мира среди юниоров, в 2011-м - вторым на чемпионате мира среди взрослых. Собирал в многоборье 1100 кг. С таким результатом он и сейчас бы был в десятке сильнейших. Это результат элиты. Он закончил с профессиональным пауэрлифтингом в 2012 году и в последнее время выступал эпизодически. А еще он раньше выступал с силовыми номерами в цирке. Хороший добрейший парень. Работал тренером по фитнесу.

Насколько я знаю, виновник убийства известен, но не хочется комментировать его национальность. Драка была вечером, утром Андрей умер в больнице. Знакомые говорят, что он попросил охрану не вмешиваться. Знаете, спортсмены же люди с высоким чувством гордости. Он был настоящий парень, поэтому и не уклонился от конфликта. Его габариты провоцировали, но надо понимать, что силовик - это не всегда боец. И времена честных драк прошли. Теперь и лежачего добивают. Хотела бы через ваше СМИ обратиться к парням: берегите себя. У вас родители, девушки, дети. Не ведитесь на провокации и будьте аккуратнее в конфликтах. Надеюсь, убийца не отделается условным наказанием. (Олег ШАМОНАЕВ)

"Он защищал кого-то" // Видео гибели Андрея Драчева (18+)