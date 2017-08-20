В сети появилось видео гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева (18+)

В интернете появилось видео гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрея Драчева. Спортсмен был убит в драке в одном из кафе Хабаровска.
Драчев, которому было 32 года, скончался от серьезных повреждений. Его доставили в реанимационное отеделение на скорой помощи, но врачи не сумели спасти.
Отметим, что спортсмен, которому было 32 года, завершил карьеру в пауэрлифтинге несколько лет назад. После этого он занимался бодибилдингом.
Видео с портала ren.tv 18+
AriesFCSM
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ
12:46
Vlаdimir
Убийцу нужно судить и он должен получить по заслугам. Он не мог не осознавать к каким последствиям могут привести его навыки, примененные в драке. Вне зависимости ото того кто зачинщик этой драки. Убийство по неосторожности здесь не проходит.
12:42
and0508
На нары всех смотрящих это убийство .....Ужас ..
12:30
Tom Sowyer
Махачкала соболезнует родным и близким погибшего.
12:25
PitersS
Охренели, совсем.. -папарацы, хреновы.
12:24
PvsZ
Спортсмен должен соблюдать режим и тренироваться, а не тусить ночь напролёт в клубах. И уж точно не рамсить с каратистами. А то по весовой категории он превосходит своего убийцу, наверное, раза в полтора, а о том, как драться, не имеет ни малейшего понятия. Убийцу на нары, конечно, тут без вариантов, но блин... сам же нарвался.
12:24