12:14 | ХРОНИКА

В сети появилось видео гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева (18+)

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В интернете появилось видео гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрея Драчева. Спортсмен был убит в драке в одном из кафе Хабаровска.

Драчев, которому было 32 года, скончался от серьезных повреждений. Его доставили в реанимационное отеделение на скорой помощи, но врачи не сумели спасти.

Отметим, что спортсмен, которому было 32 года, завершил карьеру в пауэрлифтинге несколько лет назад. После этого он занимался бодибилдингом.

Видео с портала ren.tv 18+

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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AriesFCSM

Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ

12:46

Vlаdimir

Убийцу нужно судить и он должен получить по заслугам. Он не мог не осознавать к каким последствиям могут привести его навыки, примененные в драке. Вне зависимости ото того кто зачинщик этой драки. Убийство по неосторожности здесь не проходит.

12:42

and0508

На нары всех смотрящих это убийство .....Ужас ..

12:30

Tom Sowyer

Махачкала соболезнует родным и близким погибшего.

12:25

PitersS

Охренели, совсем.. -папарацы, хреновы.

12:24

PvsZ

Спортсмен должен соблюдать режим и тренироваться, а не тусить ночь напролёт в клубах. И уж точно не рамсить с каратистами. А то по весовой категории он превосходит своего убийцу, наверное, раза в полтора, а о том, как драться, не имеет ни малейшего понятия. Убийцу на нары, конечно, тут без вариантов, но блин... сам же нарвался.

12:24