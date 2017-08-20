В сети появилось видео гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева (18+)

В интернете появилось видео гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрея Драчева. Спортсмен был убит в драке в одном из кафе Хабаровска.

Драчев, которому было 32 года, скончался от серьезных повреждений. Его доставили в реанимационное отеделение на скорой помощи, но врачи не сумели спасти.

Отметим, что спортсмен, которому было 32 года, завершил карьеру в пауэрлифтинге несколько лет назад. После этого он занимался бодибилдингом.

Видео с портала ren.tv 18+