"Он защищал кого-то". Стали известны подробности гибели пауэрлифтера Драчева

Генеральный секретарь Федерации пауэрлифтинга России Алевтина Козелева сообщила, что чемпион мира и Европы в весовой категории до 120 кг Андрей Драчев погиб в драке, "защищая кого-то". Представитель федерации убеждена, что спортсмен не стал бы идти на конфликт просто так.

- Он очень интеллигентный, очень воспитанный парень, - цитирует "Говорит Москва" Козелеву. - Если он пошел в драку, значит, это действительно было обосновано. Значит, он или за кого-то заступался, или кто-то неадекватно себя повел. Я так думаю. Просто так он бы не пошел на конфликт.

Напомним, Драчев был убит сегодня в Хабаровске. Спортсмен скончался от серьезных ран, полученных в драке в одном из городских кафе. Его доставили в реанимационное отеделение на скорой помощи, но врачи не сумели спасти.