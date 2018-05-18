Колобков сохранит пост министра спорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил на пост министра спорта кандидатуру Павла Колобкова, который занимал эту должность и в прежнем составе правительства, информирует "Р-Спорт".
- Министр спорта - Колобков Павел Анатольевич, – сказал премьер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин на встрече с Медведевым сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Thomas_Boy_
Все правильно. Лучшей кандидатуры не найти. Молодой, грамотный, ответственный, деловой, лояльный. Не либераст какой-нибудь. Продолжил успешно начатое Виталий Леонтичем дело. Достойная замена ушедшему в строительство мавру.
14:51
rusfed 2.0
Брежнева
14:46
shur
rusfed 2.0 Маразм крепчал__________ Чей?
14:41
rusfed 2.0
Маразм крепчал
14:25