Колобков сохранит пост министра спорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил на пост министра спорта кандидатуру Павла Колобкова, который занимал эту должность и в прежнем составе правительства, информирует "Р-Спорт".

- Министр спорта - Колобков Павел Анатольевич, – сказал премьер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин на встрече с Медведевым сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.