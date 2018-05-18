14:06 | ХРОНИКА

Колобков сохранит пост министра спорта

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил на пост министра спорта кандидатуру Павла Колобкова, который занимал эту должность и в прежнем составе правительства, информирует "Р-Спорт".

- Министр спорта - Колобков Павел Анатольевич, – сказал премьер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин на встрече с Медведевым сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/official/20180518/1137058471.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Thomas_Boy_

Все правильно. Лучшей кандидатуры не найти. Молодой, грамотный, ответственный, деловой, лояльный. Не либераст какой-нибудь. Продолжил успешно начатое Виталий Леонтичем дело. Достойная замена ушедшему в строительство мавру.

14:51

rusfed 2.0

Брежнева

14:46

shur

rusfed 2.0 Маразм крепчал__________ Чей?

14:41

rusfed 2.0

Маразм крепчал

14:25

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