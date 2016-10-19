Дмитрий Свищев: "Не знаю человека, кто сказал бы плохое про Колобкова"

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил уверенность, что назначение Виталия Мутко на должность вице-премьера, а Павла Колобкова – в кресло министра спорта позволит сохранить преемственность поколений в руководстве нашим спортом.

– Мне нравится, что в результате перестановки сохранилась ответственность и преемственность всех руководителей, которые стояли у руля Министерства спорта, – заявил Дмитрий Свищев. – Понятно, что Виталий Леонтьевич усилился, у него появились рычаги для решения вопросов, связанных с проведением чемпионата мира по футболу, а также вопросов туризма и молодежной политики. Что касается Павла Колобкова, то я слышал разные интересные кандидатуры на место министра, но в таком случае я даже не представляю, чем бы тогда закончилась эта перестановка. Колобков, я думаю, сумеет сохранить и продолжить все то хорошее, что было сделано в Минспорта. А все внешние скандалы должны быть решены. Я не знаю человека, кто сказал бы что-то плохое про Павла, он великий спортсмен и уже достаточно опытный чиновник. Я думаю, с его приходом вертикаль власти сохранится, и это принесет свои позитивные плоды (Наталья МАРЬЯНЧИК).