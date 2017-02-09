Как стало известно "СЭ", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.
8 февраля бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" скончался в возрасте 57 лет.
баламошка
Есть же ублюдки. Пусть их дети без рук останутся.
01:52
ЗЮК
PallMall,ты телевизоровый дебил.
01:38
PallMall
Долбанные фашисты, такого человека погубили!
01:23