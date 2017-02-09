Как стало известно "СЭ", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.

8 февраля бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" скончался в возрасте 57 лет.