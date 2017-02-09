00:35 | ХРОНИКА

20 января на Виктора Чанова было совершено нападение

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Как стало известно "СЭ", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.

8 февраля бывший вратарь сборной СССР и киевского "Динамо" скончался в возрасте 57 лет.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Есть же ублюдки. Пусть их дети без рук останутся.

01:52

ЗЮК

PallMall,ты телевизоровый дебил.

01:38

PallMall

Долбанные фашисты, такого человека погубили!

01:23

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