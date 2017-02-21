21:55 | ШАХМАТЫ

Сергей Шипов: "Матч Костенюк с украинкой Музычук - скрытый финал чемпионата мира"

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Гроссмейстер Сергей Шипов подчеркнул, что в полуфинальном противостоянии россиянки Александры Костенюк и украинки Анны Музычук определится будущий победитель чемпионата мира, который в эти дни проходит в Тегеране. Матчи пройдут с 23 по 25 февраля. В дургом полуфинале встретятся китянка Тань Чжуньи и победитель пары Харика Дронавалли (Индия) - Нана Дзагнидзе (Грузия).

- Победительница матча Костенюк - Музычук будет фаворитом финала, эту пару можно назвать скрытым финалом, - приводит ТАСС слова Шипова. - Думаю, что в параллельной части сетки нет шахматисток, которые могли бы их превзойти.

Полагаю, что фаворитом в предстоящем матче будет Анна Музычук. За последние годы у нее рейтинг стабильно выше, чем у Костенюк. С другой стороны, у Музычук нет опыта борьбы за титул, она в полуфиналах чемпионатов мира не играла.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4043435

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