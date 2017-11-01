Российские шахматисты победили Турцию на командном ЧЕ

Мужская сборная России победила Турцию в матче командного турнира чемпионата Европы - 3,5:0,5. Александр Грищук, Максим Матлаков, Даниил Дубов выиграли свои партии, Ян Непомнящий сыграл с соперником вничью.

Ранее россияне победили Чехию, Словению и Белоруссию и проиграли Венгрии.

Женская сборная России одержала пятую победу в пяти играх, одолев Испанию - 3:1. Победы одержали Екатерина Лагно и Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина сыграли свои партии вничью. Ранее россиянки обыграли Грецию, Чехию, Украину и Грузию.