Кирсан Илюмжинов: "Готов к реваншу с Каспаровым за пост главы ФИДЕ"

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прокомментировал информацию о выдвижении Найджелом Шортом своей кандидатуры на выборы президента организации. Он также оценил вероятность того, что Гарри Каспаров будет баллотироваться на пост руководителя Международной шахматной федерации.

– Если Шорт и правда будет баллотироваться, я могу только это приветствовать, - сказал Илюмжинов. - Я его давно знаю, он - хороший гроссмейстер. Баллотироваться вообще может кто угодно, даже вы, если вас поддержит пять стран, и вы в тюрьме не сидели. С удовольствием восприму, если Найджел выставит свою кандидатуру. Как оппонента я его уважаю, ведь шахматист всегда должен серьезно относиться к своему сопернику, даже если у него нет разряда. Ожидаю ли, что также поступит Гарри Каспаров? От него можно ожидать чего угодно, он - выдающийся шахматист, хотя в последнее время больше политик. Если Гарри готов к матчу-реваншу со мной за 2014 год, когда большинство стран проголосовали за меня, то я тоже готов! Для меня даже интереснее соперничество с ним - с чемпионом мира, чем с Шортом, который был только претендентом! (МИХАИЛ ПОТАПОВ)