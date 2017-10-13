Исполком ФИДЕ - против выдвижения Илюмжинова на новый срок

Исполком Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовал против выдвижения Кирсана Илюмжинова на новый президентский срок в организации. Против этого проголосовали 37 членов исполкома. За очередное выдвижение проголосовали 20 членов.

Напомним, что ранее Илюмжинов отмечал, что будет бороться за пост главы организации на ближайших выборах, которые пройдут на конгрессе организации осенью 2018 года.

В марте ФИДЕ на своем официальном сайте объявила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, ушел в отставку. Однако сам руководитель позднее заявил, что в отставку он не подавал.