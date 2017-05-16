Грищук победил Хоу Ифань, Непомнящий, Томашевский, Свидлер и Инаркиев сыграли свои партии вничью

Россиянин Александр Грищук победил китаянку Хоу Ифань в пятом туре московского этапа "Гран-при". Другие представители России - Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Петр Свидлер сыграли вничью с Борисом Гельфандом (Израиль), Йоном Людвигом Хаммером (Норвегия), Франсиско Вальехо (Испания) и Теймуром Раджабовым (Азербайджан) соответственно.

Лидируют в таблице Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и Дин Лижэнь из Китая - по 3,5 балла.

В других партиях дня Пентала Харикришна (Индия) обыграл Майкла Адамса (Англия), а Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Салеха Салема (ОАЭ). Аниш Гири (Голландия) и Хикару накамура сыграли вничью.

Турнирное положение после пяти туров: Дин Лижэнь, Мамедьяров (по 3,5 балла); Свидлер, Раджабов, Грищук, Вашье-Лаграв (по 3); Гельфанд, Томашевский, Накамура, Гири, Хаммер, Непомнящий, Харикришна (по 2,5); Хоу Ифань, Салем, Вальехо (по 2); Инаркиев (1,5); Адамс (1).